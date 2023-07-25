Машовець навів свідоцтва про серйозність намірів РФ на Куп’янському напрямку

Окупанти активні як на півночі, так і на півдні фронту – в напрямку на Борову. Причому біля Куп’янська зосередилися чотири артилерійські бригади та “затаїлося” угруповання 1-ї танкової армії. Про це пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“На Куп’янському напрямку противник почав активізацію за напрямком с. Синьківка – с. Петропавлівка (як я пару тижнів тому і писав). Лівофлангові підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) за підтримки передових підрозділів 25-ї омсбр розпочали серію атак у бік с. Синьківка з боку с. Лиман Перший та с. Вільшана”, – повідомив Машовець 25 липня.

За його даними, ворог у цьому районі збирає сили. Так, прямо на схід від Куп’янська – в районі Первомайське – Арапівка – Верхня Дуванка – Орлянка “зачаїлося” ударне оперативно-тактичне угруповання 1-ї танкової армії противника.

“У мене навіть тіні сумніву немає, що свого часу вона також перейде до активних наступальних дій щодо головної дирекції на Петропавлівку й далі на Куп’янськ… У найбільш зручний для російського командування момент (він поки що не настав)”, – зазначив Машовець.

“Про серйозність намірів противника свідчить хоча б той факт, що окрім штатних артилерійських засобів мотострілецьких і танкових частин та з’єднань командування противника зосередило та вже розгорнуло в цій смузі відразу 4 (!!!) артилерійські бригади”, – зазначив військовий оглядач.

Також, за його даними, на цій ділянці фронту знаходиться артилерійський полк 2-ї “Таманської” дивізії, ракетна бригада 20-ї ОВА та окремі дивізіони 79-ї реактивної бригади артилерії ЗВО.

“Не думаю, що вся ця ракетна, реактивна та артилерійська шобла зібралася тут випадково… у такій кількості та обсягах”, – вважає Машовець.

Водночас ворог активний і на ділянках фронту на півдні – на напрямку на Борову. Атаки ведуть два “сватівські” угруповання ворога.

“Силами 4-ї “Кантемірівської” танкової дивізії (тд), за участю підрозділів її 12-го і 13-го танкових полків (тп), противник атакував на північ від дороги Сватове – Борова, а також, власне, по цій дорозі, в напрямку Джерельне – Вишневе, а також Райгородка”, – повідомив військовий оглядач.

При цьому головним напрямком для окупантів на цій ділянці фронту вздовж Харківщини Машовець вважає локацію на південь від дороги Сватове – Борова.

“Там діють “на вістрі” 423-й мсп тієї ж 4-ї “Кантемірівської” тд і 15-а омсбр противника зі складу 2-ї ОВА Центрального військового округу (ЦВО). Протягом трьох минулих діб їм удалося, діючи з кордону Ковалівка — Кармазинівка в напрямку с. Твердохлібівка, прорватися на глибину до чотирьох км і вийти до селища Новоєгорівка”, – констатував аналітик.

На цій ділянці ворог має резерви, які можуть ввести в бій у разі успіху, попередив Машовець.