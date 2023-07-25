Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
Оккупанты активны как на севере, так и на юге фронта — по направлению на Боровую. Причем у Купянска сосредоточились четыре артиллерийских бригады и «затаилась» группировка 1-й танковой армии. Об этом пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
«На Купянском направлении противник начал активизацию по направлению с. Синьковка — с. Петропавловка (как я пару недель назад и писал). Левофланговые подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) при поддержке передовых подразделений 25-й омсбр начали серию атак в сторону с. Синьковка со стороны с. Лиман Первый и с. Ольшана», — сообщил Машовец 25 июля.
По его данным, враг в этом районе собирает силы. Так, прямо на восток от Купянска — в районе Первомайское — Араповка — Верхняя Дуванка — Орлянская — «затаилась» ударная оперативно-тактическая группировка 1-й танковой армии противника.
«У меня даже тени сомнения нет, что в свое время она также перейдет к активным наступательным действиям по главной дирекции на Петропавловку и дальше на Купянск… В наиболее удобный для российского командования момент (он пока еще не наступил)», — отметил Машовец.
«О серьезности намерений противника свидетельствует хотя бы тот факт, что кроме штатных артиллерийских средств мотострелковых и танковых частей и соединений командование противника сосредоточило и уже развернуло в этой полосе сразу 4 (!!!) артиллерийских бригады», — отметил военный обозреватель.
Также, по его данным, на этом участке фронта находится артиллерийский полк 2-й «Таманской» дивизии, ракетная бригада 20-й ОВА и отдельные дивизионы 79-й реактивной бригады артиллерии ЗВО.
«Не думаю, что вся эта ракетная, реактивная и артиллерийская шобла собралась здесь случайно… в таком количестве и объемах», — считает Машовец.
В то же время враг активен и на участках фронта южнее — на направлении на Боровую. Атаки ведут две «сватовские» группировки врага.
«Силами 4-й «Кантемировской» танковой дивизии (тд), при участии подразделений ее 12-го и 13-го танковых полков (тп), противник атаковал севернее дороги Сватово – Боровая, а также, собственно, по самой этой дороге, по направлению Джерельное – Вишневое, а также Райгородка», — сообщил военный обозреватель.
При этом главным направлением для оккупантов на этом участке фронта вдоль Харьковщины Машовец считает локацию южнее дороги Сватово — Боровая.
«Там действуют «на острие» 423-й мсп той же 4-й «Кантемировской» тд и 15-я омсбр противника из состава 2-й ОВА Центрального военного округа (ЦВО). В течение трех минувших суток им удалось, действуя с рубежа Ковалевка — Кармазиновка в направлении с. Твердохлебовка, прорваться на глубину до четырех км и выйти к поселку Новоегоровка», — констатировал аналитик.
На этом участке у врага есть резервы, которые могут ввести в бой в случае успеха, предупредил Машовец.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты активны как на севере, так и на юге фронта — по направлению на Боровую. Причем у Купянска сосредоточились четыре артиллерийских бригады и «затаилась» группировка 1-й танковой армии. Об этом пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец".