ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: где идут бои
Институт изучения войны (ISW) сообщил о боях под Купянском — Силы обороны контратаковали.
«Российские и украинские войска, как сообщается, продолжали ограниченные бои к северо-востоку от Купянска, куда российские войска, как сообщается, продвинулись 24 июля. Известный российский блогер утверждал, что российские войска отражали контратаки украинских войск к западу от Лимана Першего и возле железнодорожной станции Молчаново (оба в 10-11 км к северо-востоку от Купянска)», — проинформировали аналитики ISW, ссылаясь в основном на российские источники.
Также бои продолжаются в районе Сватово. Пропагандисты оккупантов не могут определиться, захватили ли их войска Новоегоровку (15 км к юго-западу от Сватово). Одни блогеры пишут победные реляции, другие признаются, что продвижение в этом районе ограниченное и неподтвержденное. Также путаются россияне относительно прочих «успехов» своей армии на этом направлении. Эксперты же сомневаются в принципе в наличии таких успехов.
«ISW пока не наблюдал каких-либо визуальных подтверждений успехов России в этой области, и эти заявления России могут быть частью более широких усилий по преувеличению заявленных успехов в этой области», — считают аналитики.
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Украинские силы в это время провели ограниченные контратаки в районах Сватово и Кременной.
Оккупанты несколько продвинулись в районе Кременной, пишет Институт изучения войны.
«Геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, показывают, что российские войска продвинулись незначительно южнее Кременной», — констатировали в ISW.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 07:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о боях под Купянском — Силы обороны контратаковали".