Live
  • Вторник 25.07.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.58
    • 🟢

ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: где идут бои

Мир 07:42   25.07.2023
Оксана Горун
ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: где идут бои Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил о боях под Купянском — Силы обороны контратаковали.

«Российские и украинские войска, как сообщается, продолжали ограниченные бои к северо-востоку от Купянска, куда российские войска, как сообщается, продвинулись 24 июля. Известный российский блогер утверждал, что российские войска отражали контратаки украинских войск к западу от Лимана Першего и возле железнодорожной станции Молчаново (оба в 10-11 км к северо-востоку от Купянска)», — проинформировали аналитики ISW, ссылаясь в основном на российские источники.

Также бои продолжаются в районе Сватово. Пропагандисты оккупантов не могут определиться, захватили ли их войска Новоегоровку (15 км к юго-западу от Сватово). Одни блогеры пишут победные реляции, другие признаются, что продвижение в этом районе ограниченное и неподтвержденное. Также путаются россияне относительно прочих «успехов» своей армии на этом направлении. Эксперты же сомневаются в принципе в наличии таких успехов.

«ISW пока не наблюдал каких-либо визуальных подтверждений успехов России в этой области, и эти заявления России могут быть частью более широких усилий по преувеличению заявленных успехов в этой области», — считают аналитики.

Читайте также: Машовец о ситуации на юге Украины: «Степень натяжения каната» растет» (карты)

Украинские силы в это время провели ограниченные контратаки в районах Сватово и Кременной.

Оккупанты несколько продвинулись в районе Кременной, пишет Институт изучения войны.

«Геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, показывают, что российские войска продвинулись незначительно южнее Кременной», — констатировали в ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Авиаудары нанесли россияне по 4 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ
Авиаудары нанесли россияне по 4 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ
24.07.2023, 19:57
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву
24.07.2023, 11:14
Ночная атака «Шахедами» и пять авиаударов по Харьковщине: сводка Генштаба
Ночная атака «Шахедами» и пять авиаударов по Харьковщине: сводка Генштаба
25.07.2023, 07:16
Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов
Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов
24.07.2023, 21:43
Для жителей Северной Салтовки подготовят поликлинику в Харькове
Для жителей Северной Салтовки подготовят поликлинику в Харькове
24.07.2023, 20:39
Терехов зовет харьковчан на встречу, чтобы обсудить формат обучения школьников
Терехов зовет харьковчан на встречу, чтобы обсудить формат обучения школьников
24.07.2023, 18:11

Новости по теме:

07:16
Ночная атака «Шахедами» и пять авиаударов по Харьковщине: сводка Генштаба
23:15
Самолеты F-16, необходимые для победы, появятся в Украине в начале 2024 года
10:20
Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском
09:38
Машовец о ситуации на юге Украины: «Степень натяжения каната» растет» (карты)
07:38
ISW: источники РФ преувеличивают успехи вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная

  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: где идут бои»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 07:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о боях под Купянском — Силы обороны контратаковали".