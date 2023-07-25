ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: где идут бои

Институт изучения войны (ISW) сообщил о боях под Купянском — Силы обороны контратаковали.

«Российские и украинские войска, как сообщается, продолжали ограниченные бои к северо-востоку от Купянска, куда российские войска, как сообщается, продвинулись 24 июля. Известный российский блогер утверждал, что российские войска отражали контратаки украинских войск к западу от Лимана Першего и возле железнодорожной станции Молчаново (оба в 10-11 км к северо-востоку от Купянска)», — проинформировали аналитики ISW, ссылаясь в основном на российские источники.

Также бои продолжаются в районе Сватово. Пропагандисты оккупантов не могут определиться, захватили ли их войска Новоегоровку (15 км к юго-западу от Сватово). Одни блогеры пишут победные реляции, другие признаются, что продвижение в этом районе ограниченное и неподтвержденное. Также путаются россияне относительно прочих «успехов» своей армии на этом направлении. Эксперты же сомневаются в принципе в наличии таких успехов.

«ISW пока не наблюдал каких-либо визуальных подтверждений успехов России в этой области, и эти заявления России могут быть частью более широких усилий по преувеличению заявленных успехов в этой области», — считают аналитики.

Украинские силы в это время провели ограниченные контратаки в районах Сватово и Кременной.

Оккупанты несколько продвинулись в районе Кременной, пишет Институт изучения войны.

«Геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, показывают, что российские войска продвинулись незначительно южнее Кременной», — констатировали в ISW.