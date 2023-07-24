Машовец о ситуации на юге Украины: «Степень натяжения каната» растет» (карты)

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о ситуации на основном фронте украинского контрнаступления по состоянию на 24 июля.

«На Бердянском направлении ситуация продолжает ухудшаться для противника. В частности, история с селом Приютное, судя по всему, как пылесос затягивает российские резервы на этом направлении. Насколько я понимаю, украинские передовые подразделения находятся у самого села, а противник вынужден обороняться по его западной и северной окрестностям», — написал Машовец в telegram.

Несмотря на то, что армия РФ активно кидает резервы на это направление, успехов у врага, по данным военного обозревателя, не намечается.

«Все его предыдущие контратаки в сторону поселков Ровнополь и Новодаровка ничем не закончились, разрядить ситуацию, ни в районе с. Приютное, ни тем более в районе с. Старомайорское противнику не удалось», — констатировал Машовец.

По его информации, серьезные проблемы у оккупантов намечаются также в районе села Новодонецкое.

«На этом направлении сосредоточены также весомые резервы противника — 5-я отдельная танковая бригада (отбр), 131-й мсп и целая «россыпь» отдельных батальонов… Но, на мой взгляд, они здесь находятся с другой целью — обеспечить безусловное удержание с. Керменчик и прилегающих к нему высот. Преждевременное введение в бой этих резервов противника именно по направлению на Новодонецкое может испортить все эти планы и надежды», — считает обозреватель.

Он отметил, что командование противника, видимо, осознало, что Бердянское направление для него — наиболее угрожающее на южном фронте, и разворачивает там эшелон прикрытия.

Что касается Васильевского направления, то там армии РФ не удается вытеснить Силы обороны из Пятихаток.

«Более того, в районе с. Каменское, юго-западную часть которого противник пытался удерживать при любых обстоятельствах (потому что она прикрывает прямой путь на г. Васильевка), случился, скажем так, определенный казус для противника — передовые подразделения ВСУ сумели восточнее села (по дороге на Васильевку), продвинуться на юг (отличилось одно из подразделений 128-й огшбр), чем поставили подразделения противника, еще обороняющиеся в южной части села, в «интересное» положение», — сообщил Машовец.

При этом он назвал ситуацию на этом направлении «несколько странной».

«Очевидно, что ВСУ особо не «форсируют» события, постепенно, вдумчиво и очень медленно ведут бои по дирекции с. Пятихатки — с. Жеребянки, но вместе с тем… как-то «само собой» на фланговых участках этого направления ситуация для противника, очевидно, стала неумолимо «накаляться», — пояснил обозреватель.

По данным Машовца, на этом направлении врагу уже не хватает боеспособных частей, и командование вынуждено кидать сюда подразделения из состава «группировки обороны Крыма». Их количество, по оценкам эксперта, растет «до достаточно критических показателей».

Подобные же тенденции отмечаются на Токмакском направлении.

«Степень натяжения каната» растет», — определил Машовец.

Так, передовые подразделения ВСУ взяли под контроль высоты северо-восточнее с. Работино, с которых простреливается немалая территория, где пытается атаковать вражеская армия.

«Что касается «основной дирекции» с. Работино — с. Новопрокоповка, то 291-й мсп противника, обороняющийся по этому направлению, явно без дополнительных «вливаний» вряд ли удержит само село Работино (бои едут уже в нем)… Так же, как и 1430-й», — считает Машовец.

Подводя итоги анализа, военный обозреватель отметил, что уровень «резервной нагрузки» армии РФ на юге нарастает «хотя и медленно, но неумолимо». В попытках сдержать контрнаступление ВСУ оккупанты кидают в бой те резервы, которые совершенно не предназначались для обороны на этих участках фронта. Машовец предположил вероятность, «что украинское командование может добавить в Южной операционной зоне… еще, по крайней мере, одно направление, куда российскому тоже придется «что-то стягивать»… а таких участков там, по трезвой оценке, как минимум — еще два».