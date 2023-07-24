Машовець про південь України: “Ступінь натягу каната” зростає” (мапи)
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про ситуацію на основному фронті українського контрнаступу станом на 24 липня.
“На Бердянському напрямку ситуація продовжує погіршуватися для противника. Зокрема, історія з селом Приютне, зважаючи на все, як пилотяг затягує російські резерви на цьому напрямку. Наскільки я розумію, українські передові підрозділи знаходяться біля самого села, а противник змушений оборонятися по його західній і північній околицях”, — написав Машовець у телеграмі.
Попри те, що армія РФ активно кидає резерви на цей напрямок, успіхів у ворога, за даними військового оглядача, не вбачається.
“Усі його попередні контратаки у бік селищ Рівнопіль та Новодарівка нічим не закінчилися, розрядити ситуацію ні в районі с. Приютне, ні тим більше в районі с. Старомайорське противнику не вдалося”, – констатував Машовець.
За його інформацією, серйозні проблеми в окупантів намічаються також у районі села Новодонецьке.
“На цьому напрямку зосереджені також вагомі резерви противника – 5-а окрема танкова бригада (отбр), 131-й мсп і цілий “розсип” окремих батальйонів… Але, на мій погляд, вони тут знаходяться з іншою метою – забезпечити безумовне утримання с. Керменчик і прилеглих до нього висот. Передчасне введення в бій цих резервів противника саме за напрямком на Новодонецьке може зіпсувати всі ці плани та надії”, – вважає оглядач.
Він зазначив, що командування противника, ймовірно, усвідомило, що Бердянський напрямок для нього – найбільш загрозливий на південному фронті, й розгортає там ешелон прикриття.
Щодо Василівського напрямку, то там армії РФ не вдається витіснити Сили оборони з П’ятихаток.
“Щобільше, у районі с. Кам’янське, південно-західну частину якого противник намагався утримувати за будь-яких обставин (бо вона прикриває прямий шлях на м. Василівка), трапився, скажімо так, певний казус для противника – передові підрозділи ЗСУ зуміли на схід від села (по дорозі на Василівку) просунутися на південь (відзначився один із підрозділів 128-й огшбр), чим поставили підрозділи противника, які ще обороняються в південній частині села, в “цікаве” становище”, – повідомив Машовець.
При цьому він назвав ситуацію на цьому напрямку “дещо дивною”.
“Очевидно, що ЗСУ особливо не “форсують” події, поступово, вдумливо і дуже повільно ведуть бої в дирекції с. П’ятихатки – с. Жереб’янки, але водночас… якось “само собою” на флангових ділянках цього напрямку ситуація для противника, вочевидь, стала невблаганно “загострюватися”, – пояснив оглядач.
За даними Машовця, на цьому напрямку ворогові уже не вистачає боєздатних частин, і командування змушене кидати сюди підрозділи зі складу “угруповання оборони Криму”. Їхня кількість, за оцінками експерта, зростає “до досить критичних показників”.
Подібні тенденції відзначаються й на Токмацькому напрямку.
“Ступінь натягу каната “зростає”, – визначив Машовець.
Так, передові підрозділи ЗСУ взяли під контроль висоти на північний схід від с. Роботине, з яких прострілюється велика територія, де намагається атакувати ворожа армія.
“Що стосується “основної дирекції” с. Роботине – с. Новопрокопівка, то 291-й мсп противника, який обороняється в цьому напрямку, явно без додаткових “вливань” навряд чи втримає саме село Роботине (бої їдуть уже в ньому)… Так само як і 1430-й”, – вважає Машовець.
Читайте також: ISW: джерела РФ перебільшують успіхи вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна
Підбиваючи підсумки аналізу, військовий оглядач зазначив, що рівень “резервного навантаження” армії РФ на півдні наростає “хоч і повільно, але невблаганно”. У спробах стримати контрнаступ ЗСУ окупанти кидають у бій ті резерви, які не призначалися для оборони на цих ділянках фронту. Машовець припустив ймовірність, “що українське командування може додати у Південній операційній зоні… ще, принаймні, один напрямок, куди російському теж доведеться “щось стягувати”… а таких ділянок там, за тверезою оцінкою, як мінімум – ще дві”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Машовець про південь України: “Ступінь натягу каната” зростає” (мапи)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про ситуацію на основному фронті українського контрнаступу станом на 24 липня".