ISW повідомив про ситуацію на Куп’янському напрямку: де точаться бої

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про бої під Куп’янськом – Сили оборони контратакували.

“Російські та українські війська, як повідомляється, продовжували обмежені бої на північний схід від Куп’янська, куди російські війська, як повідомляється, просунулися 24 липня. Відомий російський блогер стверджував, що російські війська відбивали контратаки українських військ на захід від Лимана Першого і біля залізничної станції Мовчанове”, – поінформували аналітики ISW, посилаючись в основному на російські джерела.

Також бої тривають у районі Сватового. Пропагандисти окупантів не можуть визначитися, чи їхні війська захопили Новоєгорівку (15 км на південний захід від Сватового). Одні блогери пишуть переможні реляції, інші зізнаються, що просування у цьому районі обмежене та непідтверджене. Також плутаються росіяни щодо інших “успіхів” своєї армії на цьому напрямку. Експерти сумніваються в принципі в наявності таких успіхів.

“ISW поки не спостерігав будь-яких візуальних підтверджень успіхів Росії в цій області, й ці заяви Росії можуть бути частиною ширших зусиль щодо перебільшення заявлених успіхів у цій області”, – вважають аналітики.

Українські сили в цей час провели обмежені контратаки в районах Сватового та Кремінної.

Окупанти дещо просунулися в районі Кремінної, пише Інститут вивчення війни.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 24 липня, показують, що російські війська просунулися трохи на південь від Кремінної”, – констатували в ISW.