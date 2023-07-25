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За сутки на Купянско-Лиманском направлении враг нанес более 600 артударов

Общество 13:02   25.07.2023
Виктория Яковенко
За сутки на Купянско-Лиманском направлении враг нанес более 600 артударов

Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству артиллерийских ударов. За последние сутки враг 601 раз обстрелял украинские позиции.

Кроме этого, российские военные 5 раз пытались штурмовать, а также совершили 22 авианалета. Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Враг потерял 23 оккупанта, 108 ранены. Также были подбиты три вражеских танка Т-72, две пушки Д-30, 4 миномета, легкий бронированный артиллерийский тягач МТ-ЛБ, также беспилотный летальный аппарат, полевой склад боеприпасов и два автомобиля», — рассказал Череватый.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 13:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству артиллерийских ударов. За последние сутки враг 601 раз обстрелял украинские позиции.".