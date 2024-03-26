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Россияне артударами уничтожили детсад на Харьковщине (фото)

Происшествия 15:27   26.03.2024
Виктория Яковенко
Россияне артударами уничтожили детсад на Харьковщине (фото) Фото: «Заря»

Ночью 26 марта в результате российских артиллерийских ударов был уничтожен Ивашковский детский сад.

Об этом сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря». Пострадавших в результате ударов нет.

Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 15:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 26 марта в результате российских артиллерийских ударов был уничтожен Ивашковский детский сад.".