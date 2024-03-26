Россияне артударами уничтожили детсад на Харьковщине (фото)

Ночью 26 марта в результате российских артиллерийских ударов был уничтожен Ивашковский детский сад.

Об этом сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря». Пострадавших в результате ударов нет.