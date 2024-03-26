Россияне артударами уничтожили детсад на Харьковщине (фото)
Фото: «Заря»
Ночью 26 марта в результате российских артиллерийских ударов был уничтожен Ивашковский детский сад.
Об этом сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря». Пострадавших в результате ударов нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: артудары, детсад, ивашки, россине, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 26 марта в результате российских артиллерийских ударов был уничтожен Ивашковский детский сад.".