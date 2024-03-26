Вибухи в Харкові тривають, Терехов підтвердив атаку
У Харкові з 00:37 лунають вибухи. Місто під ударом російських безпілотників.
“У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують “шахеди”. Будьте обережні”, – попередив мер Харкова Ігор Терехов.
На цей час у місті пролунало щонайменше два вибухи. У деяких районах чути роботу ППО, також мешканці повідомляють, що чують характерний звук “мопедів”. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загроза для міста зберігається.
Нагадаємо, повітряну тривогу оголосили о 00:04. О 00:23 ПС ЗСУ уточнили: безпілотники рухаються в бік Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 00:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 00:37 лунають вибухи. Місто під ударом російських безпілотників".