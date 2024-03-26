Вибухи в Харкові тривають, Терехов підтвердив атаку

У Харкові з 00:37 лунають вибухи. Місто під ударом російських безпілотників.

“У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують “шахеди”. Будьте обережні”, – попередив мер Харкова Ігор Терехов.

На цей час у місті пролунало щонайменше два вибухи. У деяких районах чути роботу ППО, також мешканці повідомляють, що чують характерний звук “мопедів”. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загроза для міста зберігається.

Нагадаємо, повітряну тривогу оголосили о 00:04. О 00:23 ПС ЗСУ уточнили: безпілотники рухаються в бік Харкова.