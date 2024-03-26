Вибух у Харкові: місто атакують “шахеди”

Про рух “шахедів” у бік Харкова попередили Повітряні сили ЗСУ. У місті пролунав вибух.

Близько 00:37 у Харкові пролунав вибух. Повітряну тривогу оголосили о 00:04. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки “шахедів” у Харківській та Сумській областях.

О 00:23 ЗС ЗСУ уточнили: безпілотники рухаються в бік Харкова.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав не ігнорувати тривогу та не знімати роботу ППО.