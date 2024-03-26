Вибух у Харкові: місто атакують “шахеди”
Про рух “шахедів” у бік Харкова попередили Повітряні сили ЗСУ. У місті пролунав вибух.
Близько 00:37 у Харкові пролунав вибух. Повітряну тривогу оголосили о 00:04. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки “шахедів” у Харківській та Сумській областях.
О 00:23 ЗС ЗСУ уточнили: безпілотники рухаються в бік Харкова.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав не ігнорувати тривогу та не знімати роботу ППО.
Читайте також: Головні новини Харкова 25.03: кінець опалення, руйнування ТЕЦ-5, удар КАБ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ВС ВСУ, Мельник, новини Харкова, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибух у Харкові: місто атакують “шахеди”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 00:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про рух “шахедів” у бік Харкова попередили Повітряні сили ЗСУ. У місті пролунав вибух".