Взрыв в Харькове: город атакуют «шахеды»
О движении «шахедов» в сторону Харькове предупредили Воздушные силы ВСУ. В городе прозвучал взрыв.
Около 00:37 в Харькове раздался взрыв. Воздушную тревогу объявили в 00:04. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки «шахедов» в Харьковской и Сумской областях.
В 00:23 ВС ВСУ уточнили: беспилотники движутся в сторону Харькова.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал не игнорировать тревогу и не снимать работу ПВО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 00:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О движении «шахедов» в сторону Харькове предупредили Воздушные силы ВСУ. В городе прозвучал взрыв".