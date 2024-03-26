Взрыв в Харькове: город атакуют «шахеды»

О движении «шахедов» в сторону Харькове предупредили Воздушные силы ВСУ. В городе прозвучал взрыв.

Около 00:37 в Харькове раздался взрыв. Воздушную тревогу объявили в 00:04. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки «шахедов» в Харьковской и Сумской областях.

В 00:23 ВС ВСУ уточнили: беспилотники движутся в сторону Харькова.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал не игнорировать тревогу и не снимать работу ПВО.