Взрывы в Харькове продолжаются, Терехов подтвердил атаку

В Харькове с 00:37 раздаются взрывы. Город под ударом российских беспилотников.

«В Харькове слышен взрыв, есть информация, что город атакуют «шахеды». Будьте осторожны», — предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.

На данный момент в городе прозвучало не менее двух взрывов. В некоторых районах слышна работа ПВО, также жители сообщают, что слышат характерный звук «мопедов». Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что угроза для города сохраняется.

Напомним, воздушную тревогу объявили в 00:04. В 00:23 ВС ВСУ уточнили: беспилотники движутся в сторону Харькова.