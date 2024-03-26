Взрывы в Харькове продолжаются, Терехов подтвердил атаку
В Харькове с 00:37 раздаются взрывы. Город под ударом российских беспилотников.
«В Харькове слышен взрыв, есть информация, что город атакуют «шахеды». Будьте осторожны», — предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.
На данный момент в городе прозвучало не менее двух взрывов. В некоторых районах слышна работа ПВО, также жители сообщают, что слышат характерный звук «мопедов». Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что угроза для города сохраняется.
Напомним, воздушную тревогу объявили в 00:04. В 00:23 ВС ВСУ уточнили: беспилотники движутся в сторону Харькова.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 00:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 00:37 раздаются взрывы. Город под ударом российских беспилотников".