Близько 12:12 у Харкові знову було чутно вибух. Майже одразу після вибуху пролунав відбій повітряної тривоги.

Моніторингові канали закликали йти в укриття. Офіційних даних наразі немає.

Нагадаємо, у Харкові близько 11:35 25 березня було чутно вибух. У цей момент повітряної тривоги у регіоні не було. Мер Харкова Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синегубов повідомили, що окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі.