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У Харкові знову було чутно вибух

Суспільство 12:16   26.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові знову було чутно вибух

Близько 12:12 у Харкові знову було чутно вибух. Майже одразу після вибуху пролунав відбій повітряної тривоги.

Моніторингові канали закликали йти в укриття. Офіційних даних наразі немає.

Нагадаємо, у Харкові близько 11:35 25 березня було чутно вибух. У цей момент повітряної тривоги у регіоні не було. Мер Харкова Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синегубов повідомили, що окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 12:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:12 у Харкові знову було чутно вибух. Майже одразу після вибуху пролунав відбій повітряної тривоги.".