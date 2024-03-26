Около 12:12 в Харькове снова был слышен взрыв. Почти сразу после взрыва раздался отбой воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы призвали идти в укрытие. Официальных данных пока нет.

Напомним, в Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. В этот момент воздушной тревоги в регионе не было. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре.