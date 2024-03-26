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В Харькове снова был слышен взрыв

Общество 12:16   26.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове снова был слышен взрыв

Около 12:12 в Харькове снова был слышен взрыв. Почти сразу после взрыва раздался отбой воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы призвали идти в укрытие. Официальных данных пока нет.

Напомним, в Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. В этот момент воздушной тревоги в регионе не было. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:12 в Харькове снова был слышен взрыв. Почти сразу после взрыва раздался отбой воздушной тревоги.".