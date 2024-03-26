«Подарунок до Дня НГУ»: три ворожі БпЛА збили над Харковом вночі нацгвардійці
Три з п’яти збитих сьогодні вночі російських БпЛА знешкодили над Харковом екіпажі трьох мобільних вогневих груп 5-ї Слобожанської бригади НГУ.
На сторінці бригади зазначають, що до складу мобільних груп ППО входять воїни з позивними Готем, Українець, Нічний, Вій, Батько, Чуб, Вага та Митяй.
«Заначимо, у двох з трьох екіпажів сьогоднішнє знешкодження ворожих дронів стало першим за короткий період служби у нашій бригаді. До початку широкомасштабної війни наші побратими були фахівцями суто мирних професій: будівельники, слюсарі, тренери з кікбоксінгу, машиніст електротягу, електро-газозварювальник», – йдеться у дописі.
Як зазначив командир одного з екіпажів, на позивний Вій, знешкодження російських БпЛА має стати подарунком харків’янам до Дня Національної гвардії України.
Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, над Харківщиною вночі збили вісім “шахедів”. У Генштабі прозвітували про стовідсоткове знищення безпілотників, які атакували Україну.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, группы, мобильные, НГУ, ночью, пво, сбили, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 13:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три з п’яти збитих сьогодні вночі російських БпЛА знешкодили над Харковом екіпажі трьох мобільних вогневих груп 5-ї Слобожанської бригади НГУ.".