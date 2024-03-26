Над Харківщиною збили не менше восьми безпілотників – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про успішну роботу ППО вночі над Харковом та областю.

“За попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників!” – написав Синєгубов у телеграмі.

Атака російських “шахедів” на Харківщину розпочалася після опівночі. У Харкові чули п’ять вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про “приліт” у землю. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.