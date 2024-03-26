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Над Харківщиною збили не менше восьми безпілотників – ХОВА

Події 02:03   26.03.2024
Оксана Горун
Над Харківщиною збили не менше восьми безпілотників – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про успішну роботу ППО вночі над Харковом та областю.

“За попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників!” написав Синєгубов у телеграмі.

Атака російських “шахедів” на Харківщину розпочалася після опівночі. У Харкові чули п’ять вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про “приліт” у землю. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 02:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про успішну роботу ППО вночі над Харковом та областю".