Над Харківщиною збили не менше восьми безпілотників – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про успішну роботу ППО вночі над Харковом та областю.
“За попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників!” – написав Синєгубов у телеграмі.
Атака російських “шахедів” на Харківщину розпочалася після опівночі. У Харкові чули п’ять вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про “приліт” у землю. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 02:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про успішну роботу ППО вночі над Харковом та областю".