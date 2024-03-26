Терехов та Синєгубов – про наслідки атаки “шахедів” на Харків: є “приліт”
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” у Харкові – в землю біля нежитлової будівлі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував за роботу ППО.
“Приліт” одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки в будові поряд з вирвою від вибуху“, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що в місті триває огляд місць влучань ворожих БПЛА.
“Зафіксоване одне влучання в землю. На цю хвилину – без постраждалих. Дякуємо силам ППО за роботу“, – зазначив він.
Нагадаємо, Харків атакували російські “шахеди”. У місті пролунало п’ять вибухів.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 01:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” у Харкові – в землю біля нежитлової будівлі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов подякував за роботу ППО".