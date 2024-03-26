Терехов и Синегубов — о последствиях атаки «шахедов» на Харьков: есть «прилет»
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» в Харькове — в землю у нежилого здания. Начальник ХОВА Олег Синегубов поблагодарил за работу ПВО.
«Прилет» одного из беспилотников в землю у нежилого здания. Предварительно без жертв и пострадавших, только выбитые стекла в строении рядом с воронкой от взрыва», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в городе продолжается осмотр мест попаданий вражеских БПЛА.
«Зафиксировано одно попадание в землю. На эту минуту – без пострадавших. Спасибо силам ПВО за работу», — отметил он.
Напомним, Харьков атаковали российские «шахеды». В городе прозвучало пять взрывов.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 01:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» в Харькове — в землю у нежилого здания. Начальник ХОВА Олег Синегубов поблагодарил за работу ПВО".