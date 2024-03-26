Терехов и Синегубов — о последствиях атаки «шахедов» на Харьков: есть «прилет»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» в Харькове — в землю у нежилого здания. Начальник ХОВА Олег Синегубов поблагодарил за работу ПВО.

«Прилет» одного из беспилотников в землю у нежилого здания. Предварительно без жертв и пострадавших, только выбитые стекла в строении рядом с воронкой от взрыва», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в городе продолжается осмотр мест попаданий вражеских БПЛА.

«Зафиксировано одно попадание в землю. На эту минуту – без пострадавших. Спасибо силам ПВО за работу», — отметил он.

Напомним, Харьков атаковали российские «шахеды». В городе прозвучало пять взрывов.