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Прокуратура показала наслідки “прильотів” у Харкові та Вовчанську (фото)

Події 10:55   26.03.2024
Оксана Горун
Прокуратура показала наслідки “прильотів” у Харкові та Вовчанську (фото)

Харків уночі атакували російські безпілотники. Спрацювала ППО, обійшлося пошкодженням однієї нежитлової будівлі. На Вовчанськ скинули КАБ-250, там пошкоджені житлові будинки, повідомила Харківська обласна прокуратура.

“26 березня близько 00:50 ворог атакував Харків безпілотниками. В Слобідському районі м. Харкова пошкоджено будівлю магазину”, – поінформували в  пресслужбі прокуратури.

Прильоти у Харкові та області 26 березня 2024

Удар по Вовчанську був близько 23:00.

“Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, удар був завданий КАБ-250”, – поінформували прокурори.

Прильоти у Харкові та області 26 березня 2024 4

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Слідчі документують чергові злочини росіян, розпочато досудове розслідування.

Прильоти у Харкові та області 26 березня 2024 5

Прильоти у Харкові та області 26 березня 2024 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 10:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків уночі атакували російські безпілотники. Спрацювала ППО, обійшлося пошкодженням однієї нежитлової будівлі. На Вовчанськ скинули КАБ-250, там пошкоджені житлові будинки, повідомила Харківська обласна прокуратура".