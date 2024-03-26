Прокуратура показала наслідки “прильотів” у Харкові та Вовчанську (фото)
Харків уночі атакували російські безпілотники. Спрацювала ППО, обійшлося пошкодженням однієї нежитлової будівлі. На Вовчанськ скинули КАБ-250, там пошкоджені житлові будинки, повідомила Харківська обласна прокуратура.
“26 березня близько 00:50 ворог атакував Харків безпілотниками. В Слобідському районі м. Харкова пошкоджено будівлю магазину”, – поінформували в пресслужбі прокуратури.
Удар по Вовчанську був близько 23:00.
“Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, удар був завданий КАБ-250”, – поінформували прокурори.
Читайте також: Головні новини Харкова 26.03: Міненерго про ситуацію в Харкові, дефіцит крові
Слідчі документують чергові злочини росіян, розпочато досудове розслідування.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, КАБ, новини Харкова, обстріли, прилеты, прокуратура, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прокуратура показала наслідки “прильотів” у Харкові та Вовчанську (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 10:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків уночі атакували російські безпілотники. Спрацювала ППО, обійшлося пошкодженням однієї нежитлової будівлі. На Вовчанськ скинули КАБ-250, там пошкоджені житлові будинки, повідомила Харківська обласна прокуратура".