Прокуратура показала наслідки “прильотів” у Харкові та Вовчанську (фото)

Харків уночі атакували російські безпілотники. Спрацювала ППО, обійшлося пошкодженням однієї нежитлової будівлі. На Вовчанськ скинули КАБ-250, там пошкоджені житлові будинки, повідомила Харківська обласна прокуратура.

“26 березня близько 00:50 ворог атакував Харків безпілотниками. В Слобідському районі м. Харкова пошкоджено будівлю магазину”, – поінформували в пресслужбі прокуратури.

Удар по Вовчанську був близько 23:00.

“Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, удар був завданий КАБ-250”, – поінформували прокурори.

Слідчі документують чергові злочини росіян, розпочато досудове розслідування.