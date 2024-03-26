Прокуратура показала последствия «прилетов» в Харькове и Волчанске (фото)

Харьков ночью атаковали российские беспилотники. Сработала ПВО, обошлось повреждением одного нежилого здания. На Волчанск скинули КАБ-250, там повреждены жилые дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«26 марта около 00:50 враг атаковал Харьков беспилотниками. В Слободском районе Харькова повреждено здание магазина», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры.

Удар по Волчанску был около 23:00.

«Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, удар был нанесен КАБ-250», — проинформировали прокуроры.

Следователи документируют очередные преступления россиян, начаты досудебные расследования.