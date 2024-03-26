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Прокуратура показала последствия «прилетов» в Харькове и Волчанске (фото)

Происшествия 10:55   26.03.2024
Оксана Горун
Прокуратура показала последствия «прилетов» в Харькове и Волчанске (фото)

Харьков ночью атаковали российские беспилотники. Сработала ПВО, обошлось повреждением одного нежилого здания. На Волчанск скинули КАБ-250, там повреждены жилые дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«26 марта около 00:50 враг атаковал Харьков беспилотниками. В Слободском районе Харькова повреждено здание магазина», — проинформировали в  пресс-службе прокуратуры.

Прилеты в Харькове и области 26 марта 2024

Удар по Волчанску был около 23:00.

«Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, удар был нанесен КАБ-250», — проинформировали прокуроры.

Прилеты в Харькове и области 26 марта 2024 4

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Следователи документируют очередные преступления россиян, начаты досудебные расследования.

Прилеты в Харькове и области 26 марта 2024 5

Прилеты в Харькове и области 26 марта 2024 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 10:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков ночью атаковали российские беспилотники. Сработала ПВО, обошлось повреждением одного нежилого здания. На Волчанск скинули КАБ-250, там повреждены жилые дома, сообщила Харьковская областная прокуратура".