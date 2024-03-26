Прокуратура показала последствия «прилетов» в Харькове и Волчанске (фото)
Харьков ночью атаковали российские беспилотники. Сработала ПВО, обошлось повреждением одного нежилого здания. На Волчанск скинули КАБ-250, там повреждены жилые дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«26 марта около 00:50 враг атаковал Харьков беспилотниками. В Слободском районе Харькова повреждено здание магазина», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры.
Удар по Волчанску был около 23:00.
«Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, удар был нанесен КАБ-250», — проинформировали прокуроры.
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Следователи документируют очередные преступления россиян, начаты досудебные расследования.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, КАБ, новости Харькова, обстрелы, прилеты, прокуратура, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 10:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков ночью атаковали российские беспилотники. Сработала ПВО, обошлось повреждением одного нежилого здания. На Волчанск скинули КАБ-250, там повреждены жилые дома, сообщила Харьковская областная прокуратура".