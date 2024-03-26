“Лягло світло – лягли й запаси крові” у Харкові – Служба крові про дефіцит
У Харкові “на нулі” запаси крові заявили медики. Мешканців закликають терміново стати донорами.
“Харків. Це терміново. Потрібні всі групи крові. Не відкладайте візит до нас. Лягло світло — лягли й наші запаси крові. Десь на нулику чи на нолікє, як Вам більше подобається. А от нам цифра 0 не подобається взагалі. Ленд-лізом кров не передадуть. Країни ЄС її теж не виділять. Ми розраховуємо тільки на Вас“, – звернулася до харків’ян пресслужба Харківського обласного центру служби крові.
Пункти крові працюють на вулиці Клочківській та в ТРЦ “Нікольський”. Вони знаходяться в безпечних місцях.
Попереднього запису немає. З собою потрібний паспорт (можна – в “Дії”) та ідентифікаційний код. Уточнити всі нюанси можна за телефоном (095) 570 47 66 або, написавши особисте повідомлення на адресу сторінки центру у фейсбуці.
Читайте також: Зеленський – про енергетичну ситуацію у Харкові: “особливо складно”
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дефицит, доноры, кровь, новини Харкова, харьковский областной центр службы крови;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Лягло світло – лягли й запаси крові” у Харкові – Служба крові про дефіцит»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові “на нулі” запаси крові заявили медики. Мешканців закликають терміново стати донорами".