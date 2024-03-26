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“Лягло світло – лягли й запаси крові” у Харкові – Служба крові про дефіцит

Суспільство 09:32   26.03.2024
Оксана Горун
“Лягло світло – лягли й запаси крові” у Харкові – Служба крові про дефіцит

У Харкові “на нулі” запаси крові заявили медики. Мешканців закликають терміново стати донорами.

“Харків. Це терміново. Потрібні всі групи крові. Не відкладайте візит до нас. Лягло світло — лягли й наші запаси крові. Десь на нулику чи на нолікє, як Вам більше подобається. А от нам цифра 0 не подобається взагалі.  Ленд-лізом кров не передадуть. Країни ЄС її теж не виділять. Ми розраховуємо тільки на Вас“, – звернулася до харків’ян пресслужба Харківського обласного центру служби крові.

Пункти крові працюють на вулиці Клочківській та в ТРЦ “Нікольський”. Вони знаходяться в безпечних місцях.

дефіцит крові у Харкові

Попереднього запису немає. З собою потрібний паспорт (можна – в “Дії”) та ідентифікаційний код. Уточнити всі нюанси можна за телефоном (095) 570 47 66 або, написавши особисте повідомлення на адресу сторінки центру у фейсбуці.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 09:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові “на нулі” запаси крові заявили медики. Мешканців закликають терміново стати донорами".