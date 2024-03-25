Зеленський – про енергетичну ситуацію в Харкові: “особливо складно”

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував усім, хто працює в Харкові – заради міста.

“Харків – досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту. Я вдячний усім, хто працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому. Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки. І навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, будь ласка, зверніть увагу самі, підтримайте, не залишайте людей наодинці зі складнощами”, – сказав президент.

Також непростою він назвав ситуацію, що склалася після ударів по енергооб’єктах в Одесі та Миколаєві.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що відновлення енергетики Харківщини – це завдання не тижнів і навіть не місяців. Удар російських ракет завдав серйозних руйнувань. Глобально постраждала ТЕЦ-5 – її керівництво стверджує, що відновити об’єкт не вдасться навіть за рік. У зв’язку з важкою ситуацією в енергетиці в Харкові вирішили достроково припинити опалювальний сезон – відключення тепла має допомогти в подачі електрики та гарячої води.