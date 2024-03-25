Зеленский — об энергетической ситуации в Харькове: «особенно сложно»
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил всех, кто работает в Харькове — ради города.
«Харьков – до сих пор особенно сложно, но каждый день постепенно добавляет энергии городу. Я благодарен всем, кто работает ради города, всем, кто заботится о людях и помогает ближнему. Сейчас очень важно обращать внимание на тех, кто нуждается в поддержке. И даже если людям бывает неудобно просить других о помощи, пожалуйста, обратите внимание сами, поддержите, не оставляйте людей наедине со сложностями», — сказал президент.
Также непростой он назвал ситуацию, которая сложилась после ударов по энергообъектам в Одессе и Николаеве.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что восстановление энергетики Харьковщины — это задача не недель и даже не месяцев. Удар российских ракет нанес серьезные разрушения. Основательно пострадала ТЭЦ-5 — ее руководство утверждает, что восстановить объект не удастся даже за год. В связи с тяжелой ситуацией в энергетике в Харькове решили досрочно прекратить отопительный сезон — отключение тепла должно помочь в подаче электричества и горячей воды.
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- Категории: Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, Зеленский, новости Харькова, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 22:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил всех, кто работает в Харькове — ради города".