«Лег свет — легли и наши запасы крови» в Харькове — Служба крови о дефиците
В Харькове «на нуле» запасы крови, заявили медики. Жителей призывают срочно стать донорами.
«Харьков. Это срочно. Нужны все группы крови. Не откладывайте визит к нам. Лег свет — легли и наши запасы крови. Где-то на нулике или на нолике, как вам больше нравится. А вот нам цифра 0 не нравится вообще. Ленд-лизом кровь не передадут. Страны ЕС ее тоже не выделят. Мы рассчитываем только на вас», — обратилась к харьковчанам пресс-служба Харьковского областного центра службы крови.
Пункты крови работают на улице Клочковской и в ТРЦ «Никольский». Они находятся в безопасных местах.
Предварительной записи нет. С собой нужен паспорт (можно — в «Дії») и идентификационный код. Уточнить все нюансы можно по телефону (095) 570 47 66 или же, написав личное сообщение в адрес страницы центра в facebook.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дефицит, доноры, кровь, новости Харькова, харьковский областной центр службы крови;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове «на нуле» запасы крови, заявили медики. Жителей призывают срочно стать донорами".