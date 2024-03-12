Старинные русские книги из библиотек Европы крала «грузинская книжная мафия»
По подозрению в краже старинных русских из библиотек стран ЕС книг разыскивают грузинского мафиози, сообщает BILD.
После начала войны в Украине из библиотек стран Европы, в том числе Германии, стали массово красть старинные русские книги.
На инфографике BILD указаны 10 библиотек и число пропавших оттуда изданий. В конце прошлого года во Франции и Бельгии по этому делу арестовали троих граждан Грузии.
Во время следствия выяснилось, что за кражами стоит «грузинская книжная мафия». Один из мафиози — арестованный в Брюсселе 48-летний Михаил З. Ранее в Эстонии за кражу книг судили Беку Цирекидзе, который действовал вместе с беременной подельницей.
В Латвии один грузин уже получил полгода тюрьмы. В латвийской полиции рассказали BILD, что разыскивают его сообщника (на фото справа).
Германская полиция также участвует в совместном общеевропейском расследовании по линии Европола.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 16:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По подозрению в краже старинных русских из библиотек стран ЕС книг разыскивают грузинского мафиози, сообщает BILD. ".