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Старинные русские книги из библиотек Европы крала «грузинская книжная мафия»

Мир 16:03   12.03.2024
Оксана Якушко
Старинные русские книги из библиотек Европы крала «грузинская книжная мафия»

По подозрению в краже старинных русских из библиотек стран ЕС книг разыскивают грузинского мафиози, сообщает BILD. 

После начала войны в Украине из библиотек стран Европы, в том числе Германии, стали массово красть старинные русские книги.

На инфографике BILD указаны 10 библиотек и число пропавших оттуда изданий. В конце прошлого года во Франции и Бельгии по этому делу арестовали троих граждан Грузии.

Во время следствия выяснилось, что за кражами стоит «грузинская книжная мафия». Один из мафиози — арестованный в Брюсселе 48-летний Михаил З. Ранее в Эстонии за кражу книг судили Беку Цирекидзе, который действовал вместе с беременной подельницей.

В Латвии один грузин уже получил полгода тюрьмы. В латвийской полиции рассказали BILD, что разыскивают его сообщника (на фото справа).

Германская полиция также участвует в совместном общеевропейском расследовании по линии Европола.

Читайте также: Старинные русские книги массово ворует банда из библиотек стран ЕС – BILD

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 16:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По подозрению в краже старинных русских из библиотек стран ЕС книг разыскивают грузинского мафиози, сообщает BILD. ".