Не массаж: полиция «на горячем» накрыла бордель в Харькове (фото, видео)

10 февраля правоохранители провели обыски в публичном доме, который работал в Харькове под видом массажного салона. На момент следственных действий в помещении находились пять проституток и двое клиентов.

В занятие проституцией организаторы втягивали молодых женщин, которые находятся в трудном материальном положении, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время обысков правоохранители изъяли около 21 тысячи гривен, смартфоны и другие вещественные доказательства.

Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.

«Назначен ряд экспертиз, после которых будет решен вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении», — отметили в полиции.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области