Не массаж: полиция «на горячем» накрыла бордель в Харькове (фото, видео)
10 февраля правоохранители провели обыски в публичном доме, который работал в Харькове под видом массажного салона. На момент следственных действий в помещении находились пять проституток и двое клиентов.
В занятие проституцией организаторы втягивали молодых женщин, которые находятся в трудном материальном положении, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Во время обысков правоохранители изъяли около 21 тысячи гривен, смартфоны и другие вещественные доказательства.
Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.
«Назначен ряд экспертиз, после которых будет решен вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении», — отметили в полиции.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 18:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 февраля правоохранители провели обыски в публичном доме, который работал в Харькове под видом массажного салона. На момент следственных действий в помещении находились пять проституток и двое клиентов.".