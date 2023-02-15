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Не массаж: полиция «на горячем» накрыла бордель в Харькове (фото, видео)

Происшествия 18:04   15.02.2023
Елена Нагорная
Не массаж: полиция «на горячем» накрыла бордель в Харькове (фото, видео) Фото: ГУ НП в Харьковской области

10 февраля правоохранители провели обыски в публичном доме, который работал в Харькове под видом массажного салона. На момент следственных действий в помещении находились пять проституток и двое клиентов.

В занятие проституцией организаторы втягивали молодых женщин, которые находятся в трудном материальном положении, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время обысков правоохранители изъяли около 21 тысячи гривен, смартфоны и другие вещественные доказательства.

Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.

«Назначен ряд экспертиз, после которых будет решен вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении», — отметили в полиции.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 18:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 февраля правоохранители провели обыски в публичном доме, который работал в Харькове под видом массажного салона. На момент следственных действий в помещении находились пять проституток и двое клиентов.".