У Харкові викрили бордель, замаскований під оздоровчий салон

Молодих дівчат, які потрапили у скруту, заманювали на роботу в масажний салон оголошеннями про високооплачувану роботу, повідомила Харківська обласна прокуратура.

33-річна жінка орендувала приміщення у Харкові, де облаштувала місце розпусти. На «роботу» вона заросила трьох своїх подруг, які виконували функції «адміністраторок».

Організаторка підшукувала жінок, які внаслідок важких життєвих, особистих і сімейних, обставин перебували в уразливому стані. Зловмисниці публікували в інтернеті оголошення про «високооплачувану роботу» для молодих дівчат.

А клієнтів заманювали у тенета розпусти об’явами про еротичний масаж, замість якого чоловіки отримували послуги сексуального характеру.

Частину заробітку дівчата віддавали трьом адміністраторкам салону та господарці.

Правоохоронці також встановили, що про надання платного сексуального сервісу зловмисниці сповіщали клієнтів, роздаючи візитівки. «Підлеглих» Сутенерки забезпечували необхідними умовами та місцем для надання інтимних послуг.

Правоохоронці вилучили понад 100 тис. гривень, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Правоохоронці вилучили понад 100 тис. гривень, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом жінкам за фактом втягнення осіб у заняття проституцією з використанням уразливого стану осіб (ч. 2 ст. 303 КК України).