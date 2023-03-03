В Харькове разоблачили бордель, замаскированный под оздоровительный салон
Попавших в затруднение молодых девушек заманивали на работу в массажный салон объявлениями о высокооплачиваемой работе, сообщила Харьковская областная прокуратура.
33-летняя женщина арендовала помещение в Харькове, где обустроила гнездо разврата. На «работу» она заросла трех своих подруг, выполнявших функции «администраторов».
Организатор подыскивала женщин, которые вследствие тяжелых жизненных, личных и семейных обстоятельств находились в уязвимом положении. Злоумышленницы публиковали в интернете объявления о «высокооплачиваемой работе» для молодых девушек.
А клиентов заманивали в сети разврата объявлениями об эротическом массаже, вместо которого мужчины получали сексуальные услуги.
Часть заработка девушки отдавали трем администраторам салона и хозяйке.
Правоохранители установили, что о предоставлении платного сексуального сервиса злоумышленнице извещали клиентов, раздавая визитки. Подчиненных сутенерши обеспечивали необходимыми условиями и местом для «работы».
Правоохранители изъяли более 100 тыс. гривен, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области по оперативному сопровождению сотрудников Управления миграционной полиции ГУНП в Харьковской области.
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем женщинам по факту вовлечения лиц в занятие проституцией с использованием уязвимого состояния лиц (ч. 2 ст. 303 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 16:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попавших в затруднение молодых девушек заманивали на работу в массажный салон объявлениями о высокооплачиваемой работе, сообщила Харьковская областная прокуратура.".