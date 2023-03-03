Live
  • Пятница 03.03.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

В Харькове разоблачили бордель, замаскированный под оздоровительный салон

Происшествия 16:47   03.03.2023
Оксана Якушко
В Харькове разоблачили бордель, замаскированный под оздоровительный салон

Попавших в затруднение молодых девушек заманивали на работу в массажный салон объявлениями о высокооплачиваемой работе, сообщила Харьковская областная прокуратура.

33-летняя женщина арендовала помещение в Харькове, где обустроила гнездо разврата. На «работу» она заросла трех своих подруг, выполнявших функции «администраторов».

Организатор подыскивала женщин, которые вследствие тяжелых жизненных, личных и семейных обстоятельств находились в уязвимом положении. Злоумышленницы публиковали в интернете объявления о «высокооплачиваемой работе» для молодых девушек.

А клиентов заманивали в сети разврата объявлениями об эротическом массаже, вместо которого мужчины получали сексуальные услуги.

Часть заработка девушки отдавали трем администраторам салона и хозяйке.

Правоохранители установили, что о предоставлении платного сексуального сервиса злоумышленнице извещали клиентов, раздавая визитки. Подчиненных сутенерши обеспечивали необходимыми условиями и местом для «работы».

Правоохранители изъяли более 100 тыс. гривен, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области по оперативному сопровождению сотрудников Управления миграционной полиции ГУНП в Харьковской области.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем женщинам по факту вовлечения лиц в занятие проституцией с использованием уязвимого состояния лиц (ч. 2 ст. 303 УК Украины).

Читайте также:  Не массаж: полиция “на горячем” накрыла бордель в Харькове (фото, видео)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

16:17
Терехов анонсировал запуск нового коммунального предприятия в Харькове
15:21
Остался без пальцев. Под Харьковом мужчина распилил мину болгаркой
14:54
Посадили на 9 лет. На Харьковщине мужчина забил до смерти своего помощника
13:23
За год коммунальщики Харькова устранили 4 тысячи аварий на сетях освещения
20:58
Терехов: Восстановительные работы в Пятихатках могут длиться больше года

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове разоблачили бордель, замаскированный под оздоровительный салон»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 16:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попавших в затруднение молодых девушек заманивали на работу в массажный салон объявлениями о высокооплачиваемой работе, сообщила Харьковская областная прокуратура.".