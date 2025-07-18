Пара на Харківщині вкрала з картки довірливого чоловіка понад 20 тисяч – НПУ
Фото: ГУНП в Харківській області
Двоє жителів Ізюмщини отримали підозру в крадіжці.
У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що 40-річна жінка та 32-річний чоловік під приводом позики 500 гривень отримали від постраждалого банківську картку та пін-код, що зняти цю суму.
«Однак, зловживаючи довірою, замість зазначеної суми вони зняли через банкомат 3 тисячі гривень, а згодом 20 тисяч гривень», – зазначили правоохоронці.
Потім фігуранти повернули картку власнику.
Якщо провину доведуть, їм загрожує від 5 до 8 років тюрми. Слідство триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє жителів Ізюмщини отримали підозру в крадіжці.".