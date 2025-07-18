Пара на Харківщині вкрала з картки довірливого чоловіка понад 20 тисяч – НПУ

Двоє жителів Ізюмщини отримали підозру в крадіжці.

У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що 40-річна жінка та 32-річний чоловік під приводом позики 500 гривень отримали від постраждалого банківську картку та пін-код, що зняти цю суму.

«Однак, зловживаючи довірою, замість зазначеної суми вони зняли через банкомат 3 тисячі гривень, а згодом 20 тисяч гривень», – зазначили правоохоронці.

Потім фігуранти повернули картку власнику.

Якщо провину доведуть, їм загрожує від 5 до 8 років тюрми. Слідство триває.