Live

На 320 тис. грн. знищили дерева у передмісті Харкова – й отримали підозру

Події 18:54   16.06.2026
Оксана Якушко
На 320 тис. грн. знищили дерева у передмісті Харкова – й отримали підозру

Ділок із Люботина та його знайомий незаконно рубали та спалювали дерева біля села Байрак, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підприємець організував схему заробітку на нелегальному продажі деревини та залучив до неї свого знайомого, що працював на спиртовому заводі та погодився за гроші рубати дерева. Ділок ще найняв трьох робітників для цієї схеми.

Разом на автомобілі підприємця група чоловіків приїхала до ділянки лісового фонду державної власності біля села Байрак. І, не маючи жодних дозволів, вони знищували дерева бензопилою.

Стовбури розпилювали на частини, вантажили до причепу авто та вивозили неподалік, де підприємець облаштував виробництво вугілля. Потім цю деревину продавали та використовували як сировину для випалювання вугілля.

Загалом протягом 2025 – 2026 років ділки знищили близько 60 дерев і завдали збитків на суму понад 320 тис. гривень.

Обом чоловікам повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев у інших лісових насадженнях.

Читайте також: Фіктивні ліцеї та викладачі-ухилянти: схема діяла у Харкові та Києві – СБУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Дощ і гроза. Прогноз погоди на 17 червня у Харкові й області
Дощ і гроза. Прогноз погоди на 17 червня у Харкові й області
16.06.2026, 19:54
На 320 тис. грн. знищили дерева у передмісті Харкова – й отримали підозру
На 320 тис. грн. знищили дерева у передмісті Харкова – й отримали підозру
16.06.2026, 18:54
Врятував двох: 8-річний Артем із Харкова отримав нагороду «Діти Герої»
Врятував двох: 8-річний Артем із Харкова отримав нагороду «Діти Герої»
16.06.2026, 18:27
Новини Харкова – головне 16 червня: постраждалі в Балаклії, удари по місту
Новини Харкова – головне 16 червня: постраждалі в Балаклії, удари по місту
16.06.2026, 19:15
Удар по рятувальниках у Харкові: шестеро ДСНСників у лікарні, подробиці НПУ
Удар по рятувальниках у Харкові: шестеро ДСНСників у лікарні, подробиці НПУ
16.06.2026, 16:16
Дороги ремонтують у Харкові: де саме (фото)
Дороги ремонтують у Харкові: де саме (фото)
16.06.2026, 17:50

Новини за темою:

06.05.2026
Наловив риби на майже 130 тисяч гривень – браконьєра затримали на Харківщині
19.04.2026
На 300 тисяч гривень наловив риби – браконьєра затримали на Харківщині
03.03.2026
Риби на понад 250 тисяч грн наловили браконьєри на Харківщині
18.07.2025
Риби на 750 тис. грн виловив за раз браконьєр на Харківщині: що він упіймав
28.04.2025
Порибалив на майже 152 тис. грн – поліція піймала браконьєра на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На 320 тис. грн. знищили дерева у передмісті Харкова – й отримали підозру», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 18:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ділок із Люботина та його знайомий незаконно рубали та спалювали дерева біля села Байрак, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".