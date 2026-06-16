На 320 тис. грн. знищили дерева у передмісті Харкова – й отримали підозру
Ділок із Люботина та його знайомий незаконно рубали та спалювали дерева біля села Байрак, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Підприємець організував схему заробітку на нелегальному продажі деревини та залучив до неї свого знайомого, що працював на спиртовому заводі та погодився за гроші рубати дерева. Ділок ще найняв трьох робітників для цієї схеми.
Разом на автомобілі підприємця група чоловіків приїхала до ділянки лісового фонду державної власності біля села Байрак. І, не маючи жодних дозволів, вони знищували дерева бензопилою.
Стовбури розпилювали на частини, вантажили до причепу авто та вивозили неподалік, де підприємець облаштував виробництво вугілля. Потім цю деревину продавали та використовували як сировину для випалювання вугілля.
Загалом протягом 2025 – 2026 років ділки знищили близько 60 дерев і завдали збитків на суму понад 320 тис. гривень.
Обом чоловікам повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев у інших лісових насадженнях.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 18:54;