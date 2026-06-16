На 320 тыс. грн. уничтожили деревья на Харьковщине – и получили подозрение

Делец из Люботина и его знакомый незаконно рубили и сжигали деревья возле села Байрак, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Предприниматель организовал схему заработка на нелегальной продаже древесины и привлек к ней своего знакомого, работавшего на спиртовом заводе и согласившегося за деньги рубить деревья. Делец еще нанял трех рабочих для этой схемы.

Вместе на автомобиле предпринимателя группа мужчин приехала в участок лесного фонда государственной собственности возле села Байрак. И, не имея никаких разрешений, они уничтожали деревья бензопилой.

Стволы распилили на части, грузили в прицеп авто и вывозили неподалеку, где предприниматель обустроил производство угля. Также эту древесину продавали и использовали в качестве сырья для обжига угля.

Всего в течение 2025 – 2026 годов дельцы уничтожили около 60 деревьев и нанесли ущерб на сумму более 320 тыс. гривен.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в других лесных насаждениях.