Працювала на РФ безкоштовно: медпрацівниця шукала укріплення навколо Харкова

Лаборантку поліклініки, яка донедавна працювала в селищі Рогань під Харковом, підозрюють у передачі спецслужбам РФ інформації про розташування ЗСУ.

36-річна мешканка селища Докучаєвське в Харківському районі, за версією слідства, приховано документувала місця базування сил оборони там, де мешкала, та дорогою на роботу – до селища Рогань.

“Задокументовано як зловмисниця об’їжджала східні околиці міста, де приховано фіксувала локації блокпостів та укріпрайонів ЗСУ. Також вона намагалася встановити орієнтовну кількість особового складу та бойової техніки на території військових об’єктів. Отримані відомості інформаторка «зливала» в Телеграм-канал, який адмініструють представники російської розвідки. Служба безпеки завчасно викрила підривну діяльність фігурантки та затримала її у власному помешканні. Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони”, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У Харківській обласній прокуратурі поінформували: жінка приєдналася до закритого телеграм-каналу, який контролюють російські спецслужби.

“Надалі у закритому проросійському чаті вона писала всю зібрану інформацію, яка була необхідна ворогу для завдання прицільних ударів. Враховуючи, що вказані населені пункти розташовані неподалік Харкова, атаки зс рф послабили б оборону та захист обласного центру. Мешканка Харківщини “працювала за ідею”: гроші від рф вона не отримувала“, – підкреслили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Телефон із відповідним листуванням у підозрюваної вилучили під час обшуку. Її саму затримали, й суд вже обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує провести до восьми років у в’язниці.