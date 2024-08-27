Працювала на РФ “за ідею”: на Харківщині судитимуть ймовірну навідницю

Лаборантку поліклініки в селищі Рогань звинувачують у несанкціонованому розповсюдженні інформації про розташування ЗСУ. За версією прокурорів, вона з ідейних міркувань допомагала окупантам із РФ.

“За даними слідства, мешканка селища Докучаєвське Харківського району, розташованого у передмісті Харкова, свідомо приєдналась до закритого телеграм-каналу, який контролюється російськими спецслужбами. Жінка приховано документувала базування Сил оборони у населеному пункті, де проживала. Крім того, вона працює медичним співробітником у селищі Рогань, тому дорогою на роботу вона вишукувала місця базування ЗСУ та військової техніки“, – нагадали фабулу справи у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За версією обвинувачів, жінка фіксувала локації блокпостів та укріпрайонів ЗСУ. Усю інформацію, яку вдавалося видобути, вона передавала до закритого проросійського чату. При цьому, за даними слідства, все це робила жінка безплатно.

“Мешканка Харківщини “працювала за ідею”: гроші від рф вона не отримувала”, – зазначили прокурори.

На вироку обвинувачена чекає в СІЗО. Судитимуть її в Харківському районному суді. За ідейну роботу на ворога 37-річній лаборантці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.