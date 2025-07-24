Сьогодні 24 липня: яке свято та день в історії

24 липня 2019 року Борис Джонсон став прем’єр-міністром Великої Британії. У 1990-му в Києві вперше в радянський період історії України підняли синьо-жовтий прапор. У 1945-му Гаррі Трумен повідомив Сталіну про створення ядерної бомби. У 1923-му підписали Лозанський мирний договір, що встановив нові кордони Туреччини. У 1915-му сталася катастрофа пароплава “Істленд”, під час якої загинуло більше людей, ніж на “Титаніку”. У 1911-му в Перу знайшли “втрачене місто” Імперії Інків Мачу-Пікчу. У 1015-му вбили руського князя Бориса, який разом із братом Глібом став одним із перших руських святих.

Свята та пам’ятні дати 24 липня

24 липня в Україні – День фінансового працівника.

У світі – Міжнародний день турботи про себе, День двоюрідних братів і сестер.

Також сьогодні: Всесвітній день БДСМ, Міжнародний день Липовини (сорт винограду).

24 липня в історії

24 липня 1015 року за наказом Святополка Окаянного вбили сина Володимира Великого князя Бориса. Докладніше.

24 липня 1911 року в Перу знайшли “втрачене місто” Імперії Інків Мачу-Пікчу. Відкривачем став американський археолог Хайрам Бінгем. Саме місто довго було приховане від дослідників, адже знаходиться в Андах на висоті 2400 метрів. Докладніше.

24 липня 1915 року в Чикаго сталася катастрофа екскурсійного пароплава “Істленд”. За різними оцінками, у ній загинуло від 850 до 1300 осіб. Докладніше.

24 липня 1923 року підписанням Лозаннського мирного договору завершилася мирна конференція, що тривала у Швейцарії з 20 листопада 1922-го. Договір остаточно оформив розпад Османської імперії та встановив межі нової держави, що виникла на її руїнах. Докладніше.

24 липня 1945 року під час Потсдамської конференції президент США Гаррі Трумен повідомив Сталіну про створення ядерної бомби. Про цей момент та реакцію Сталіна надалі розповідав у своїх спогадах ще один учасник розмови – Вінстон Черчилль. Докладніше.

24 липня 1990 року над Київрадою вперше за радянських часів підняли синьо-жовтий прапор. Докладніше.

24 липня 2019 Борис Джонсон став прем’єр-міністром Великої Британії. Цього дня він прийняв запрошення королеви Єлизавети II сформувати уряд, змінивши Терезу Мей. Прем’єрство Джонсона припало на важкі часи не лише для Великої Британії, а й для світу загалом. У Британії це був активний період “розлучення з ЄС” – Брекзиту. У світі – роки пандемії COVID-19 та початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джонсон став прем’єром після того, як 23 липня 2019 року переміг Джеремі Ханта на виборах лідера Консервативної партії. Першим та головним завданням для нього було завершення процесу Брекзиту – виходу країни з Європейського Союзу. Це не далося йому просто, адже навіть досягнувши угоди з самим ЄС, він не зміг отримати підтримку цього документа в британському парламенті й змушений був іти на дострокові вибори наприкінці 2019-го. Консерватори на чолі з Джонсоном здобули переконливу перемогу в цьому голосуванні. Зрештою Джонсону вдалося те, на чому зламалися його попередники – він все ж таки довів процес виходу з ЄС до логічного завершення. Крім того, його уряд досить успішно впорався з вакцинацією проти коронавірусу, провівши її, за оцінками ВООЗ, чи не найшвидше за всі країни у світі. В Україні ж Джонсона запам’ятали як людину, яка з перших хвилин вторгнення РФ чітко окреслила свою позицію на підтримку нашої країни, неодноразово ставала ініціатором виділення Україні все більш просунутих зразків озброєння, лобіювала жорсткі антиросійські санкції. Він відвідав Київ 9 квітня 2022 року, коли ЗСУ тільки-но вигнали росіян з околиць столиці та півночі країни.

На знак народної поваги до британського прем’єра українці в соцмережах почали називати його на свій лад – “Джонсонюком”. Він продовжив висловлюватися на підтримку України та після втрати посади. Буквально кілька днів тому в коментарі The Telegraph політик висловив жаль щодо недостатньої уваги до питання України у Великій Британії зараз.

“Інтерес до України та схильності до неї зараз настільки низькі. Мені це дуже сумно. Тобто це ніби приходить і йде, але для мене це номер один. Номер один”, – процитували журналісти слова експрем’єра.

Церковне свято 24 липня

24 липня вшановують пам’ять мучениці Христини та мучеників благовірних князів Бориса й Гліба (у Хрещенні Романа та Давида). Докладніше.

Народні прикмети 24 липня

Якщо вранці йде дощ, то зима буде сніжною.

Якщо день теплий і сонячний, то зима буде м’якою.

Якщо випала роса та тримається до полудня, то буде гроза.

Що не можна робити 24 липня

Дівчатам не можна ходити з розпущеним волоссям на вулиці.

Не можна рубати дерева та ламати гілки.

Не варто працювати в цей день у саду та городі.