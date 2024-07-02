Столбики термометров поднимутся до +38: погода в Харькове и области на 3 июля
Фото: Василий Голосный
В среду, 3 июля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — 34 — 36, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 18 до 23 градусов, днем — 33 — 38.
Ветер юго-восточный — 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, июль, погода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 21:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 3 июля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".