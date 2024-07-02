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Столбики термометров поднимутся до +38: погода в Харькове и области на 3 июля

Общество 21:32   02.07.2024
Елена Нагорная
Столбики термометров поднимутся до +38: погода в Харькове и области на 3 июля Фото: Василий Голосный

В среду, 3 июля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — 34 — 36, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 18 до 23 градусов, днем — 33 — 38.

Ветер юго-восточный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 21:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 3 июля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".