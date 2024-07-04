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Жара в Харькове установила новый рекорд, завтра может быть опасно – синоптики

Общество 14:39   04.07.2024
Виктория Яковенко
Жара в Харькове установила новый рекорд, завтра может быть опасно – синоптики

В Харькове вчера, 3 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +35,5 градуса.

Предыдущий максимум температуры в этот день был зафиксирован в 1959 году и составила она +33,8 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Тем временем синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 июля.

«По городу и области ожидаются грозы, днем ​​местами град и шквалы, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 3 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +35,5 градуса.".