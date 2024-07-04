Жара в Харькове установила новый рекорд, завтра может быть опасно – синоптики

В Харькове вчера, 3 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +35,5 градуса.

Предыдущий максимум температуры в этот день был зафиксирован в 1959 году и составила она +33,8 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Тем временем синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 июля.

«По городу и области ожидаются грозы, днем ​​местами град и шквалы, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.