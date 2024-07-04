Рекордная жара в Харькове: полиция предупредила водителей
Патрульная полиция Харьковской области дала советы водителям и отдыхающим в связи с высокой температурой воздуха.
Полицейские предупредили: в ближайшие дни на Харьковщине прогнозируют жару. По данным синоптиков, она уже начала устанавливать температурные рекорды. В связи с этим полицейские дали советы водителям.
«Учитывайте высокие температуры. Жара может влиять на ваше самочувствие и концентрацию за рулем. Употребляйте больше воды. Обезвоживание может привести к ухудшению реакции и общего самочувствия. Не оставляйте детей и животных в закрытом автомобиле. Даже на короткое время. Температура внутри автомобиля быстро растет, что может оказаться опасным для жизни», — предупредили в Патрульной полиции.
Также полицейские посоветовали отдыхающим, которые захотят искупаться, плавать только в разрешенных местах и исключительно в трезвом виде.
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«Следуйте за своими детьми. Всегда держите их в поле зрения и используйте спасательные средства. Избегайте длительного пребывания на солнце. Используйте солнцезащитный крем и носите головные уборы, чтобы предотвратить солнечные ожоги и тепловые удары», — порекомендовали в полиции.
Также всем жителям Харьковщины напомнили о необходимости реагировать на сигналы тревоги — и на пляже, и за рулем.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, новости Харькова, погода, полиция;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковской области дала советы водителям и отдыхающим в связи с высокой температурой воздуха".