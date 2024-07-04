Рекордная жара в Харькове: полиция предупредила водителей

Патрульная полиция Харьковской области дала советы водителям и отдыхающим в связи с высокой температурой воздуха.

Полицейские предупредили: в ближайшие дни на Харьковщине прогнозируют жару. По данным синоптиков, она уже начала устанавливать температурные рекорды. В связи с этим полицейские дали советы водителям.

«Учитывайте высокие температуры. Жара может влиять на ваше самочувствие и концентрацию за рулем. Употребляйте больше воды. Обезвоживание может привести к ухудшению реакции и общего самочувствия. Не оставляйте детей и животных в закрытом автомобиле. Даже на короткое время. Температура внутри автомобиля быстро растет, что может оказаться опасным для жизни», — предупредили в Патрульной полиции.

Также полицейские посоветовали отдыхающим, которые захотят искупаться, плавать только в разрешенных местах и исключительно в трезвом виде.

«Следуйте за своими детьми. Всегда держите их в поле зрения и используйте спасательные средства. Избегайте длительного пребывания на солнце. Используйте солнцезащитный крем и носите головные уборы, чтобы предотвратить солнечные ожоги и тепловые удары», — порекомендовали в полиции.

Также всем жителям Харьковщины напомнили о необходимости реагировать на сигналы тревоги — и на пляже, и за рулем.