Рекордна спека в Харкові: поліція попередила водіїв

Патрульна поліція Харківської області дала поради водіям та відпочивальникам у зв’язку з високою температурою повітря.

Поліціянти попередили: найближчими днями на Харківщині прогнозують спеку. За даними синоптиків, вона вже почала встановлювати температурні рекорди. У зв’язку з цим поліціянти дали поради водіям.

“Зважайте на високі температури. Спека може впливати на ваше самопочуття та концентрацію за кермом. Вживайте більше води. Зневоднення може призвести до погіршення реакції та загального самопочуття. Не залишайте дітей і тварин у зачиненому авто. Навіть на короткий час. Температура всередині авто швидко зростає, що може бути небезпечним для життя”, – попередили в Патрульній поліції.

Також поліціянти порадили відпочивальникам, які захочуть скупатися, плавати лише в дозволених місцях та виключно у тверезому вигляді.

“Слідкуйте за своїми дітьми. Завжди тримайте їх у полі зору та використовуйте рятувальні засоби. Уникайте тривалого перебування на сонці. Використовуйте сонцезахисний крем і носіть головні убори, щоб запобігти сонячним опікам та тепловим ударам”, — порекомендували в поліції.

Також усім мешканцям Харківщини нагадали про необхідність реагувати на сигнали тривоги – і на пляжі, й за кермом.