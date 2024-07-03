До +37 показуватимуть термометри на Харківщині 4 липня – прогноз погоди
Фото: Василь Голосний
У четвер, 4 липня, у Харкові мінлива хмарність, без опадів. По області вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – 33 – 35, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 32 – 37.
Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 4 липня, у Харкові мінлива хмарність, без опадів. По області вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі".