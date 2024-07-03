Live
  • Ср 03.07.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 40.75
  • EUR 43.7

До +37 показуватимуть термометри на Харківщині 4 липня – прогноз погоди

Суспільство 20:34   03.07.2024
Олена Нагорна
До +37 показуватимуть термометри на Харківщині 4 липня – прогноз погоди Фото: Василь Голосний

У четвер, 4 липня, у Харкові мінлива хмарність, без опадів. По області вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – 33 – 35, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 32 – 37.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с.

Читайте також: Спека у Харкові б’є температурні рекорди: дані синоптиків

Автор: Олена Нагорна
Популярно
До +37 показуватимуть термометри на Харківщині 4 липня – прогноз погоди
До +37 показуватимуть термометри на Харківщині 4 липня – прогноз погоди
03.07.2024, 20:34
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
03.07.2024, 06:00
Уже 14 постраждалих від ударів по Харкову, серед них немовля (фото, відео)
Уже 14 постраждалих від ударів по Харкову, серед них немовля (фото, відео)
03.07.2024, 20:11
УМПБ Д-30 вдарила авіація РФ по Харкову, постраждалих – вісім (відео)
УМПБ Д-30 вдарила авіація РФ по Харкову, постраждалих – вісім (відео)
03.07.2024, 18:38
Стало відомо, які спортсмени з Харківщини представлять Україну на Олімпіаді
Стало відомо, які спортсмени з Харківщини представлять Україну на Олімпіаді
03.07.2024, 19:24
Керівниць чотирьох департаментів ХОВА призначив Синєгубов (фото)
Керівниць чотирьох департаментів ХОВА призначив Синєгубов (фото)
03.07.2024, 17:50

Новини за темою:

14:10
Спека у Харкові б’є температурні рекорди: дані синоптиків
21:32
Стовпчики термометрів доповзуть до +38: погода в Харкові та області на 3 липня
18:18
Транспортні обмеження ввели на дорогах Харківщини через спеку
14:59
Спека жене туристів із півдня Європи в прохолодні краї – Тhe Guardian
12:23
Ліси на Харківщині заборонили відвідувати через спеку

Ви читали новину: «До +37 показуватимуть термометри на Харківщині 4 липня – прогноз погоди»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 4 липня, у Харкові мінлива хмарність, без опадів. По області вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі".