До +37 будут показывать термометры на Харьковщине 4 июля — прогноз погоды
Фото: Василий Голосный
В четверг, 4 июля, в Харькове переменная облачность, без осадков. По области днем местами возможны небольшие кратковременные дожди.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — 33 — 35, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 32 — 37.
Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 20:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 4 июля, в Харькове переменная облачность, без осадков. По области днем местами возможны небольшие кратковременные дожди.".