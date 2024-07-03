До +37 будут показывать термометры на Харьковщине 4 июля — прогноз погоды

В четверг, 4 июля, в Харькове переменная облачность, без осадков. По области днем местами возможны небольшие кратковременные дожди.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — 33 — 35, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 32 — 37.

Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с.