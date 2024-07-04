Спека у Харкові встановила новий рекорд, завтра буде небезпечно – синоптики
У Харкові вчора, 3 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +35,5 градуса.
Попередній максимум температури у цей день було зафіксовано у 1959 році і вона становила +33,8 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Тим часом, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 5 липня.
«По місту та області очікуються грози, вдень місцями град та шквали, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 3 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +35,5 градуса.".