Спека у Харкові встановила новий рекорд, завтра буде небезпечно – синоптики

У Харкові вчора, 3 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +35,5 градуса.

Попередній максимум температури у цей день було зафіксовано у 1959 році і вона становила +33,8 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Тим часом, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 5 липня.

«По місту та області очікуються грози, вдень місцями град та шквали, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.