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Спека у Харкові встановила черговий рекорд: було +35,8

Суспільство 12:36   11.07.2024
Вікторія Яковенко
Спека у Харкові встановила черговий рекорд: було +35,8

У Харкові вчора, 10 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +35,8 градуса.

Попередній максимум температури у цей день було зафіксовано у 2002 році і вона становила +35,5 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, у липні погода у Харкові вже двічі встановлювала рекорди. Зокрема, 3 липня стовпчики термометрів сягнули +35,5 градуса. А 2 липня максимальна температура повітря становила +33,9 градуса тепла.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 12:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 10 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +35,8 градуса.".