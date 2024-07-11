Спека у Харкові встановила черговий рекорд: було +35,8
У Харкові вчора, 10 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +35,8 градуса.
Попередній максимум температури у цей день було зафіксовано у 2002 році і вона становила +35,5 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Нагадаємо, у липні погода у Харкові вже двічі встановлювала рекорди. Зокрема, 3 липня стовпчики термометрів сягнули +35,5 градуса. А 2 липня максимальна температура повітря становила +33,9 градуса тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 10 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +35,8 градуса.".