Спека у Харкові встановила черговий рекорд: було +35,8

У Харкові вчора, 10 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +35,8 градуса.

Попередній максимум температури у цей день було зафіксовано у 2002 році і вона становила +35,5 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, у липні погода у Харкові вже двічі встановлювала рекорди. Зокрема, 3 липня стовпчики термометрів сягнули +35,5 градуса. А 2 липня максимальна температура повітря становила +33,9 градуса тепла.