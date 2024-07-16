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Жара в Харькове: как избежать обезвоживания, посоветовали в Минздраве

Общество 09:31   16.07.2024
Оксана Горун
Жара в Харькове: как избежать обезвоживания, посоветовали в Минздраве

Когда устанавливается продолжительная жара, это серьезно повышает риск заразиться кишечными инфекциями, напомнили медики.

«Летом повышается риск заражения кишечными инфекциями. Они могут вызывать рвоту и диарею. Из-за этого заболевший человек теряет много жидкости, это называется обезвоживанием (дегидратацией)», — отметила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Специалисты сообщили, что из-за обезвоживания сердцу приходится работать интенсивнее, а сосуды мозга сужаются. В результате ухудшаются память, координация движений и общее самочувствие. В более тяжелых случаях могут начаться перебои в работе сердца и судороги. А сильная дегидратация может привести к развитию почечной недостаточности — с таким диагнозом люди попадают в больницы, в том числе — в интенсивную терапию.

обезвоживание симптомы

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«Чтобы избежать обезвоживания организма, важно пить негазированную чистую воду (от литра в день). Уменьшить количество сладкой и жареной жирной пищи», — посоветовали медики.

Людям с хроническими заболеваниями в такие жаркие дни важно четко придерживаться рекомендаций медиков. А если самочувствие ухудшилось, сразу обращаться к врачу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 09:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда устанавливается продолжительная жара, это серьезно повышает риск заразиться кишечными инфекциями, напомнили медики".