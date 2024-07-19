«Ворог підходить ближче до центральних частин Куп’янської громади» – Беседін

Ситуація в Куп’янській громаді вкрай складна, повідомив в етері «Еспресо» начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«Ворог постійно наступає, має, на жаль, локальний успіх, і по великій смузі лінії фронту він підходить ближче до центральних частин Куп’янської громади. Тим самим збільшується кількість ударів. Вночі ворог завдав удару авіабомбою, це півторатонна керована авіабомба, яка влучила в центральну частину Куп’янська. Людей там не було поряд, постраждали велика кількість адміністративних будівель, приватних будівель, офісних», – сказав Беседін.

Він додав, що від Куп’янська до найближчої «гарячої точки» – 6 км.

«Це Синьківка, де ворог теж постійно тисне. Якщо ми кажемо про інший напрямок, це Петропавлівка, де ворог там активно намагається протиснути і має локальні успіхи. Це 8 кілометрів», – додав Беседін.

Тож він закликав людей виїжджати з небезпечних населених пунктів. Адже останнім часом, попри збільшення кількості обстрілів, кількість охочих евакуюватися не зросла.