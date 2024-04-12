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Удары по Купянщине: погиб мужчина, еще два человека пострадали (фото)

Происшествия 14:57   12.04.2024
Виктория Яковенко
Удары по Купянщине: погиб мужчина, еще два человека пострадали (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

12 апреля армия РФ ударила по Купянскому району на Харьковщине. В результате вражеских обстрелов есть погибший и пострадавшие.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 12 апреля около 11:15 оккупанты обострили село Моначиновка с использованием артиллерии калибра 152 мм. Пострадали мужчина 72 года и 76-летняя женщина. Потерпевшие от госпитализации отказались, им оказали помощь на месте. В результате обстрелов повреждены жилые дома.

Кроме этого, сегодня под ударом врага был поселок Купянск-Узловой. Погиб 64-летний мужчина. Предварительно российские военные били по населенному пункту из артиллерии.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 14:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 апреля армия РФ ударила по Купянскому району на Харьковщине. В результате вражеских обстрелов есть погибший и пострадавшие.".