Удары по Купянщине: погиб мужчина, еще два человека пострадали (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
12 апреля армия РФ ударила по Купянскому району на Харьковщине. В результате вражеских обстрелов есть погибший и пострадавшие.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 12 апреля около 11:15 оккупанты обострили село Моначиновка с использованием артиллерии калибра 152 мм. Пострадали мужчина 72 года и 76-летняя женщина. Потерпевшие от госпитализации отказались, им оказали помощь на месте. В результате обстрелов повреждены жилые дома.
Кроме этого, сегодня под ударом врага был поселок Купянск-Узловой. Погиб 64-летний мужчина. Предварительно российские военные били по населенному пункту из артиллерии.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 14:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 апреля армия РФ ударила по Купянскому району на Харьковщине. В результате вражеских обстрелов есть погибший и пострадавшие.".