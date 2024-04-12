Удари по Куп’янщині: загинув чоловік, ще двоє людей постраждали (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
12 квітня армія РФ вдарила по Куп’янському району. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий і постраждалі.
За даними Харківської обласної прокуратури, 12 квітня близько 11:15 окупанти обстріляли село Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Потерпілі від шпиталізації відмовились, їм надали допомогу на місці. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки.
Крім цього, сьогодні під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий. Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 14:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 квітня армія РФ вдарила по Куп’янському району. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий і постраждалі.".