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Удари по Куп’янщині: загинув чоловік, ще двоє людей постраждали (фото)

Події 14:57   12.04.2024
Вікторія Яковенко
Удари по Куп’янщині: загинув чоловік, ще двоє людей постраждали (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

12 квітня армія РФ вдарила по Куп’янському району. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий і постраждалі.

За даними Харківської обласної прокуратури, 12 квітня близько 11:15 окупанти обстріляли село Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Потерпілі від шпиталізації відмовились, їм надали допомогу на місці. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки.

Крім цього, сьогодні під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий. Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 14:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 квітня армія РФ вдарила по Куп’янському району. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий і постраждалі.".