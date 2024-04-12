Ліс горів на Харківщині через артудар РФ (фото)

В Куп’янському районі через ворожий обстріл сталася пожежа в лісі.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що 12 квітня близько 09:00 ворог завдав артилерійського удару по лісовому масиву на околиці села Колісниківка. Там зайнялась суха хвойна підстилка.

«На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 1 га. З вогнем боролись 2 оперативних відділення ДСНС. Приборкати його вдалось о 10:55», – зазначили рятувальники.