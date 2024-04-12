Ліс горів на Харківщині через артудар РФ (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
В Куп’янському районі через ворожий обстріл сталася пожежа в лісі.
У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що 12 квітня близько 09:00 ворог завдав артилерійського удару по лісовому масиву на околиці села Колісниківка. Там зайнялась суха хвойна підстилка.
«На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 1 га. З вогнем боролись 2 оперативних відділення ДСНС. Приборкати його вдалось о 10:55», – зазначили рятувальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: артудар, ГСЧС, Купянский, ліс, обстріли, пожежа, район, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Куп’янському районі через ворожий обстріл сталася пожежа в лісі.".