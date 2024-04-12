Шість пожеж виникли на Харківщині через обстріли – ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про пожежі за добу та удар по лісгоспу в Чугуївському районі.

“Ворог спричинив шість пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники повідомили: армія РФ завдала артилерійського удару по житлових будинках у Куп’янську. Горів гараж на території приватного домогосподарства. Сусідні будинки отримали пошкодження, але не спалахнули.

“Надзвичайникам довелося ліквідовувати наслідки удару в умовах повторних обстрілів”, – зазначили в ДСНС.

Там також повідомили про удар авіабомбами по території лісового господарства в Чугуївському районі. Там під завалами одноповерхової будівлі опинився чоловік. Його витягли рятувальники. Постраждали двоє людей – працівники лісгоспу, 1972 та 1978 років народження. Їх відправили до лікарні.