Live
  • Пт 12.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

Шість пожеж виникли на Харківщині через обстріли – ДСНС

Події 08:06   12.04.2024
Оксана Горун
Шість пожеж виникли на Харківщині через обстріли – ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про пожежі за добу та удар по лісгоспу в Чугуївському районі.

“Ворог спричинив шість пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники повідомили: армія РФ завдала артилерійського удару по житлових будинках у Куп’янську. Горів гараж на території приватного домогосподарства. Сусідні будинки отримали пошкодження, але не спалахнули.

“Надзвичайникам довелося ліквідовувати наслідки удару в умовах повторних обстрілів”, – зазначили в ДСНС.

Читайте також: По селу під Харковом вдень прилетіла авіабомба: четверо постраждалих (фото)

Там також повідомили про удар авіабомбами по території лісового господарства в Чугуївському районі. Там під завалами одноповерхової будівлі опинився чоловік. Його витягли рятувальники. Постраждали двоє людей – працівники лісгоспу, 1972 та 1978 років народження. Їх відправили до лікарні.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Шість пожеж виникли на Харківщині через обстріли – ДСНС
Шість пожеж виникли на Харківщині через обстріли – ДСНС
12.04.2024, 08:06
Головні новини Харкова 12 квітня: відключення світла, наслідки обстрілів
Головні новини Харкова 12 квітня: відключення світла, наслідки обстрілів
12.04.2024, 08:30
На Харківщині вранці – аварійні відключення електрики, метро працює
На Харківщині вранці – аварійні відключення електрики, метро працює
12.04.2024, 07:23
По Харкову прилетів “Ланцет”, вночі били по Куп’янському району – поліція
По Харкову прилетів “Ланцет”, вночі били по Куп’янському району – поліція
12.04.2024, 07:11
Армія РФ завдала авіаудару, але не штурмувала на Харківщині – Генштаб
Армія РФ завдала авіаудару, але не штурмувала на Харківщині – Генштаб
12.04.2024, 07:44
Сьогодні 12 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 квітня: яке свято та день в історії
12.04.2024, 06:00

Новини за темою:

20:34
Двоє поранених: ворог скинув авіабомбу на будівлю лісгоспу на Чугуївщині
10:40
За добу через атаки РФ на Харківщині виникло дев’ять пожеж
20:00
Троє загиблих і двоє поранених: у Липцях під Харковом завершили пошуки жертв
17:46
Смертельний удар РФ по Липцях: як діставали людей з-під завалів (відео)
07:49
За добу росіяни спровокували чотири пожежі в Харківській області – ДСНС

Ви читали новину: «Шість пожеж виникли на Харківщині через обстріли – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 08:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про пожежі за добу та удар по лісгоспу в Чугуївському районі".