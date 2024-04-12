Шесть пожаров возникли на Харьковщине из-за обстрелов — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о пожарах за сутки и ударе по лесхозу в Чугуевском районе.

«Враг вызвал шесть пожаров в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области. Данные пожары были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели сообщили: армия РФ нанесла артиллерийский удар по жилым домам в Купянске. Горел гараж на территории частного домохозяйства. Соседние дома получили повреждения, но не загорелись.

«Чрезвычайникам пришлось ликвидировать последствия удара в условиях повторных обстрелов», — отметили в ГСЧС.

Там также сообщили об ударе авиабомбами по территории лесного хозяйства в Чугуевском районе. Там под завалами одноэтажного здания оказался мужчина. Его вытащили спасатели. Пострадали два человека — работники лесхоза, 1972 и 1978 годов рождения. Их отправили в больницу.