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Шесть пожаров возникли на Харьковщине из-за обстрелов — ГСЧС

Происшествия 08:06   12.04.2024
Оксана Горун
Шесть пожаров возникли на Харьковщине из-за обстрелов — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о пожарах за сутки и ударе по лесхозу в Чугуевском районе.

«Враг вызвал шесть пожаров в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области. Данные пожары были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели сообщили: армия РФ нанесла артиллерийский удар по жилым домам в Купянске. Горел гараж на территории частного домохозяйства. Соседние дома получили повреждения, но не загорелись.

«Чрезвычайникам пришлось ликвидировать последствия удара в условиях повторных обстрелов», — отметили в ГСЧС.

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Там также сообщили об ударе авиабомбами по территории лесного хозяйства в Чугуевском районе. Там под завалами одноэтажного здания оказался мужчина. Его вытащили спасатели. Пострадали два человека — работники лесхоза, 1972 и 1978 годов рождения. Их отправили в больницу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 08:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о пожарах за сутки и ударе по лесхозу в Чугуевском районе".