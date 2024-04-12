Лес горел на Харьковщине из-за артудара РФ (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Купянском районе из-за вражеских обстрелов произошел пожар в лесу.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что 12 апреля около 09:00 враг нанес артиллерийский удар по лесному массиву на окраине села Колесниковка. Там загорелась сухая хвойная подстилка.
«На время прибытия пожарных низовой лесной пожар распространился на площадь около 1 га. С огнем боролись 2 оперативных отделения ГСЧС. Укротить его удалось в 10:55», — отметили спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: артудар, ГСЧС, Купянский, ліс, лес, обстрелы, пожары, район, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе из-за вражеских обстрелов произошел пожар в лесу.".