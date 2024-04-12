Лес горел на Харьковщине из-за артудара РФ (фото)

В Купянском районе из-за вражеских обстрелов произошел пожар в лесу.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что 12 апреля около 09:00 враг нанес артиллерийский удар по лесному массиву на окраине села Колесниковка. Там загорелась сухая хвойная подстилка.

«На время прибытия пожарных низовой лесной пожар распространился на площадь около 1 га. С огнем боролись 2 оперативных отделения ГСЧС. Укротить его удалось в 10:55», — отметили спасатели.