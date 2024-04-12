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Лес горел на Харьковщине из-за артудара РФ (фото)

Общество 12:12   12.04.2024
Виктория Яковенко
Лес горел на Харьковщине из-за артудара РФ (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Купянском районе из-за вражеских обстрелов произошел пожар в лесу.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что 12 апреля около 09:00 враг нанес артиллерийский удар по лесному массиву на окраине села Колесниковка. Там загорелась сухая хвойная подстилка.

«На время прибытия пожарных низовой лесной пожар распространился на площадь около 1 га. С огнем боролись 2 оперативных отделения ГСЧС. Укротить его удалось в 10:55», — отметили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе из-за вражеских обстрелов произошел пожар в лесу.".